Samp - Torino, arrivano gli sconti per grandi e piccini

Genova - Debutto casalingo stagionale alle 15.00 per la Sampdoria, che si prepara ad ospitare il Torino in una sfida che è un grande classico della Serie A. Per riempire sempre più il “Ferraris” in occasione di questa prima, la società ha pensato a diverse iniziative di ticketing che coinvolgono tutti: grandi e piccini.



Iniziative. Partiamo con ordine: tutti gli Under 12 accompagnati da un abbonato o da chi abbia acquistato il biglietto della gara potranno entrare a loro volta nei Distinti e in Gradinata Nord a solo 1 euro. Negli stessi settori promo a 5 euro per tutti gli Under 18. Altro fattore extra di sconto: non ci sarà nessun sovrapprezzo per chi deciderà di acquistare il biglietto solo domenica.



I tagliandi ad 1 euro saranno acquistabili solo presso il Service Center di via Cesarea o i botteghini dello stadio.



Per info basta cliccare qui