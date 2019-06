Genova - In attesa dell’ufficialità di Eusebio Di Francesco tiene banco il mercato in casa Sampdoria: stando a quanto riporta il Daily Star il Tottenham è interessato al difensore danese Andersen: la cifra che gli Spurs metterebbero sul tavolo sarebbe di 35 milioni di Euro. Sempre sul fronte difensivo il Torino e il Milan allenato da Marco Giampaolo hanno messo gli occhi su Nicola Murru.



Entrate - Intanto tra i giocatori per rinforzare la rosa spunta quello di Simone Verdi, in forza al Napoli ma che quest’anno non ha avuto molto spazio nella rosa partenopea.