Samp, tutti in campo per preparare la sfida contro l´Atalanta

Genova - La Sampdoria è tornata al lavoro per preparare la sfida contro l'Atalanta in programma domenica alle 15 al Ferraris. Claudio Ranieri ha suddiviso i suoi in due gruppi per la ripresa mattutina degli allenamenti.



Sul campo 2 del “Mugnaini”, dopo un inizio in palestra a base di prevenzione e sviluppo della forza, hanno lavorato i blucerchiati che non sono stati utilizzati lunedì sera a Ferrara o sono subentrati nella gara con la SPAL, compreso l’aggregato Lorenzo Avogadri. Per tutti gli altri invece una seduta rigenerativa metabolica. Giovedì altra sessione in mattinata.