Genova - Ultimo allenamento della settimana per la Sampdoria al “Gloriano Mugnaini”. Il gruppo, senza i Nazionali, ha svolto esercitazioni tecniche e partitelle con temi tattici svolti con la Primavera di Simone Pavan.



Seduta di scarico per Vasco Regini e Jacopo Sala. Terapie, fisioterapia e programma individuale di recupero agonistico per Edgar Barreto. Martedì ripresa degli allenamenti per preparare il derby in programma domenica sera.