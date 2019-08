Sampdoria - Lazio 0-0. Giallo a Ekdal

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco. A disp: Falcone, Augello, Chabot, Barreto, Bonazzoli, Ramirez, Bahlouli, Jankto, Thorsby, Regini, Ferrari, Leris.



Lazio Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disp: Guerrieri, Proto, Bastos, Vavro, Patric, Durmisi, Berisha, Marusic, Cataldi, Adekanye, Anderson.



Arbitro: Gianluca Rocchi



Primo Tempo

24' Ammonito Ekdal per gioco scorretto



21' Giallo a Lazzari per fallo su Caprari



16' Audero tiene in vita la Samp: deviazione decisiva su tiro di Immobile



9' Milinkovic calcia, Audero devia in corner



6' Destro di Lulic, pallone alto