Sampdoria - Lazio 0-3. Ospiti micidiali, tris di Immobile

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco. A disp: Falcone, Augello, Chabot, Barreto, Bonazzoli, Ramirez, Bahlouli, Jankto, Thorsby, Regini, Ferrari, Leris.



Lazio Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disp: Guerrieri, Proto, Bastos, Vavro, Patric, Durmisi, Berisha, Marusic, Cataldi, Adekanye, Anderson.



Arbitro: Gianluca Rocchi

Secondo Tempo

16' Gol Lazio Milinkovic lancia Immobile che supera Murillo e poi davanti adAudero segna



11' Gol Lazio Bereszynski perde palla, Luis Alberto si invola e imbecca Correa che infila Audero



7' Gabbiadini dalla distanza, Strakosha manda in corner



5' Immobile calcia, Audero con una mano manda in corner



2' Destro di Linetty, para Strakosha



Primo Tempo

47' Finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio 1-0



46' Gabbiadini dalla distanza, para il portiere della Lazio



43' Ammonito Acerbi per fallo su Gabbiadini



41' Strakosha evita il pareggio su tiro di Vieira



38' Gol Lazio Pallonetto di Immobile e Audero è battuto



37' Milinkovic di testa, palla alta



36' Ci prova Quagliarella, para Strakosha



34' Tiro di Gabbiadini, para Strakosha in due tempi



33' Destro di Immobile ma palla sul fondo



31' Punizione di Gabbiadini da dimenticare



24' Ammonito Ekdal per gioco scorretto



21' Giallo a Lazzari per fallo su Caprari



16' Audero tiene in vita la Samp: deviazione decisiva su tiro di Immobile



9' Milinkovic calcia, Audero devia in corner



6' Destro di Lulic, pallone alto