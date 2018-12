SAMPDORIA-PARMA 2-0, Quagliarella e Caprari decidono una gara guidata da inizio alla fine

Si allunga a quattro la striscia di risultati positivi, blucerchiati scavalcano il Parma in classifica

Genova - SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, ANdersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez (82' Saponara); Caprari (69' Defrel), Quagliarella (89' Kownacki). Allenatore Giampaolo. A disposizione: Rafael, Belc, Vieira, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Tavares, Ferrari, Defrel, Rolando, Kownacki



PARMA (4-3-3): Sepe; Gagliolo (76' Ciciretti), Bastoni, Alvs, Iacoponi; Rigoni, Scozzarella (82' Stulac), Barillà; Biabiany, Siligardi (69' Ceravolo), Inglese. Allenatore:D'Aversa. A disposizione: Frattali, Bagheria, Gobbi, Gazzola, Dezi Stulac, Ciciretti, Di Gaudio, Sprocati, Ceravolo



Arbitro: Pairetto



SECONDO TEMPO



93' Triplice fischio. La Sampdoria si affera per 2 a 0 sul Parma



92' Diagonale di Saponara che viene deviato fuori da Sepe che leva il pallone dall'incrocio dei pali



90' Tre minuti di recupero



89' CAMBIO per la Samp. Esce Quagliarella, entra Kownacki



88' GIALLO per Linetty, scivolata fallosa su Biabiany



87' Saponara si crea un'occasione, ma Sepe è attento



85' Ghiotta occasione per Ciciretti che tira da dentro l'area, ma la conclusione è murata



82' CAMBIO per la Samp. Esce Ramirez, entra Saponara



82' CAMBIO per il Parma. Esce Scozzarella, entra Stulac



76' CAMBIO per il Parma. Esce Gagliolo, entra Ciciretti



70' GOL della Sampdoria, Quagliarella di testa insacca il cross di Praet



69' CAMBIO per la Samp. Esce Caprari, entra Defrel



69' CAMBIO per il Parma. Esce Siligardi, entra Ceravolo



66' GOL di Caprari su assist da destra di Praet



61' GIALLO per Scozzarella del Parma, fallo a centrocampo su Quagliarella



60' Diagonale di Sala che esce di poco a lato. Sepe sorpreso, toglie il pallone da sotto la traversa



57' Altra occasione per Linetty che in acrobazia non riesce ad inquadrare la porta



50' Salvataggio di Sepe su Linetty che aveva concluso a botta sicura dopo il cross di Caprari



46' Anche la seconda frazione inizia sotto la pioggia



PRIMO TEMPO



46' Fine primo tempo



43' GIALLO per Murru della Samp, fallo al limite dell'area su Siligardi



31' Tiro potente di Quagliarella da posizione angolata. Sepe respinge



23' Cross rasoterra insidioso di Ramirez, ma La difesa è attenta



20' Caprari batte velocemente la punizione verso la porta, ma Sepe sventa il pericolo e blocca il tiro a giro



14' Calcio d'angolo per il Parma e tentativo di Iacoponi di testa che non trova lo specchio della porta



10' Sepe blocca, senza troppi problemi, un tiro dalla distanza di Sala



09' Ci prova Ramirez, ma la conclusione è respinta dalla difesa



1' Inizia il match. Pioggia e freddo sul Ferraris