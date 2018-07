Sampdoria, si inizia domani

Giovedì 5 luglio inizia il pre-ritiro al Mugnaini

Genova - Inizia ufficialmente la stagione 2018/19 dei blucerchiati con il pre-ritiro al "Mugnaini" di Bogliasco. Una tre giorni di test atletici e visite mediche che precedono la partenza per il ritiro di Ponte di Legno in Alta Val Camonica. I tre polacchi - Bereszynski, Linetty e Kownacki - raggiungeranno la squadra il 15 luglio. Silvestre e Alvarez non partiranno per il ritiro, rimarranno ad allenarsi a Genova in attesa di essere ceduti.