Sampdoria, stilato il calendario: si parte in casa contro la Lazio

Genova - Definito il calendario completo della Sampdoria: si parte in casa contro la Lazio nel weekend del 24-25 agosto:



1° Samp - Lazio



2° Sassuolo - Samp



3° Napoli - Sampdoria



4° Sampdoria-Torino



5° Fiorentina-Sampdoria



6° Sampdoria - Inter



7° Hellas Verona-Sampdoria



8° Sampdoria - Roma



9° Bologna - Sampdoria



10° Sampdoria - Lecce



11° SPAL-Sampdoria



12° Sampdoria-Atalanta



13° Sampdoria-Udinese



14° Cagliari-Sampdoria



15° Sampdoria-Parma



16° Genoa-Sampdoria



17° Sampdoria - Juventus



18° Milan - Sampdoria



19° Sampdoria-Brescia



Al termine l'allenatore della Sampdoria Eusebio Di Francesco al sito della società ha dichiarato: «L'inizio del campionato non è mai semplice, è un'incognita per tutti, anche per noi che siamo all'inizio del percorso. Prima della sosta avremo due partite impegnative contro due squadre forti e rodate ma continueremo a lavorare nelle prossime settimane per farci trovare pronti per questa Serie A»