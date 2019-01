Genova - «Sono stato a molti incontri, a Joachim sono interessati i primi sei club in Inghilterra e in Italia»: lo ha dichiarato Jacob Andersen, padre e agente del difensore della Sampdoria a Extra Bladet.



Futuro - Il papà del ragazzo ha ribadito che fino a giugno non dovrebbe succedere nulla di che e il figlio dovrebbe completare il suo percorso di crescita in blucerchiato: «Ritengo che Joachim stia bene dove è adesso ma se un grande club vuole incontrarci non rifiutiamo».