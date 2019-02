Sanabria e Criscito fanno volare il Genoa: Lazio battuta 2-1

La vittoria mancava al Ferraris dal 22 dicembre scorso contro l'Atalanta

Genova - Il Genoa torna a vincere al Ferraris dopo quasi due mesi di astinenza (ultimo successo il 22 dicembre scorso contro l’Atalanta): i rossoblu battono 2-1 la Lazio grazie ai gol nel secondo tempo realizzati da Sanabria e Criscito nei minuti di recupero. Per gli ospiti la rete di Badelj a fine primo tempo. La formazione allenata da Cesare Prandelli cerca il vantaggio con Rolon al volo e Sanabria di destro ma Strakosha dice no. Quando il primo tempo sembra scemare sullo 0-0 arriva il gol degli ospiti con Badelj bravo a infilare Radu all’angolino. Nella ripresa il mister rossoblu cambia inserendo Bessa al posto di Lazovic e successivamente Pandev per uno spento Radovanovic ma sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi ancora con Badelj che colpisce la traversa. Alla mezz’ora arriva il gol del pareggio del Genoa con Sanabria bravo a sfruttare un rimpallo e a battere Strakosha: terza rete in campionato per l’ex Betis. Nel recupero arriva il primo gol per Domenico Criscito dal suo ritorno in Italia con un tiro da fuori area e il pallone che finisce all’angolino con Strakosha che non può fare nulla: il giocatore poi si toglie la maglia e viene ammonito. Finisce qui con il Genoa che trova la vittoria con un finale thrilling. Domenica alle 15 la gara al Bentegodi contro il Chievo sconfitto dall’Udinese.



Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouame. All. Prandelli. A disp: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile



Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disp: Proto, Guerrieri, Kalaj, Jordao, Leiva, Neto, Caicedo



Arbitro: Banti di Livorno.



Primo Tempo

7' Cross di Marusic alto, para Radu



14' Destro debole di Romulo, para senza problemi Radu



24' Conclusione di Kouamè alta



30' Genoa vicino al gol con Rolon ma Strakosha devia in corner



32' Cross di Lulic, colpo di testa di Romulo poco preciso e Rad para senza problemi



34' Destro di Sanabria rasoterra, Strakosha respinge di piede



41' Kouamè prima e Sanabria poi non riescono a trovare lo spunto decisivo per il gol



44' Gol Lazio Badelj di destro infila Radu all'angolino



46' Finisce il primo tempo al Ferraris con il Genoa sotto 1-0



Secondo Tempo

Nel Genoa fuori Lazovic, dentro Bessa



8' Destro di Correa, Radu manda in corner



9' Fuori Immobile, dentro Caicedo



11' Secondo cambio per Prandelli: fuori Radovanovic, dentro Pandev



16' Tiro di Bessa sul primo palo, para il portiere della Lazio



18' Lazio vicino al raddoppio con Badelj che si infrange sulla traversa



19' Nella Lazio fuori l'ex Romulo, dentro Leiva



27' Inzaghi toglie Radu e inserisce Jordao



29' Tiro di Pandev, respinto da Leiva



30' GOL GENOA Sanabria da pochi metri batte Strakosha



33' Colpo di testa di Bessa palla alta sopra la traversa



39' Tiro di Pandev deviato in corner da Lulic



41' Conclusione di Biraschi, palla a lato



43' Fuori Biraschi, dentro Pereira



48' GOL GENOA Criscito rasoterra e Strakosha battuto. Il capitano si toglie la maglia e viene ammonito