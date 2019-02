Sanabria: «Lazio forte ma noi non siamo da meno»

L'attaccante ha firmato incontrato i tifosi e ha firmato le figurine del Genoa

Genova - «La Lazio è una squadra molto forte ma ci stiamo preparando al meglio. Il nostro obiettivo è chiudere i loro spazi ed colpirli»: lo ha dichiarato l'attaccante del Genoa Antonio Sanabria che ha firmato autografi e ha incontrato i tifosi in occasione del lancio dell'album delle figurine del Genoa.



Salvezza - «Dobbiamo riuscire a fare il massimo dei punti possibili sia contro di loro che nelle sfide successive. Ma posso dire che in Italia non ci sono partite facili».



Gol - Sanabria ha parlato del suo inizio di campionato: «Sono venuto al Genoa per fare la mia storia e sono contento di come sta andando - ha detto - e spero di continuare così. Obiettivo? Aiutare la squadra in tutto quello che posso».