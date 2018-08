Sandro sta svolgendo la riabilitazione dall´ennesimo infortunio della sua carriera

Il centrocampista brasiliano sta svolgendo la riabilitazione, il ritorno dopo la pausa nazionali

Genova - Il brasiliano Sandro è arrivato questa estate per essere un "pilastro" del Genoa 2018/19, abile nel gioco di contenimento ed utile in costruzione. Il centrocampista però non ha ancora potuto occupare il suo posto davanti alla difesa, a causa di un infortunio rimediato a metà luglio in ritiro.



Dopo un'iniziale preoccupazione, gli esami avevano decretato la completa integrità del crociato anteriore destro, rilevando solamente un edema post traumatico nel compartimento interno del ginocchio. L'edema, come naturale, richiede trattamenti riabilitativi che sono tutt'ora in corso. Sandro - come riporta il Secolo XIX - è seguito sia dallo staff rossoblu che dal suo preparatore personale, e sta lavorando sul ri-equilibrio della muscolatura oltre che sull'assorbimento dell'edema.



Lo staff genoano è riuscito a "rimettere in sesto" giocatori con alle spalle infortuni molto gravi (Thiago Motta su tutti) e spera di ripetersi con il brasiliano. Sandro ha una marcata propensione agli infortuni, nella sua carriera ha già subito una lacerazione del menisco e due gravi infortuni al ginocchio, oltre a molteplici problemi muscolari. I preparatori rossoblu non vorranno correre rischi e prenderanno tutto il tempo necessario per un pieno recupero. Il ritorno si stima possa essere dopo la sosta nazionali (9 settembre).