Saponara e il gol nel recupero: «Un´emozione indescrivibile»

Il trequartista ha realizzato la rete del pareggio tra Lazio e Samp

Genova - «Un gol nel recupero non lo avevo mai realizzato e sinceramente questo vale più di tanti altri realizzati in carriera. Quando ho visto Kownacki salire su ci ho creduto ma non pensavo che quel pallone finisse alla spalle di Strakosha. Un’emozione che non scorderò mai»: lo ha dichiarato Riccardo Saponara, giocatore della Sampdoria al anale ufficiale della società.



Abbraccio - Il trequartista dopo la rete si è tolto la maglia ed è andato sotto il settore occupato dai tifosi della Sampdoria a prendersi gli abbracci: «E’ stato naturale restare quasi nudo, ne è valsa la pena. Nel secondo tempo ci siamo abbassati forse un po’ troppo ma non ci siamo mai arresi. Se giochiamo come sappiamo possiamo toglierci tante soddisfazioni».