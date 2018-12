Saponara in visita gli sfollati: «Siamo qui per mostrare vicinanza»

Sulla Samp: «Ambiente perfetto per me»

Genova - Ieri sera si è svolto "Samp in action": i calciatori blucerchiati Riccardo Saponara e Lorenzo Tonelli hanno fatto visita agli sfollati del ponte Morandi. «Importante essere qui per mostrare vicinanza a chi ha subito questa tragedia» ha detto Saponara, precisando poi: «Eravamo già venuti a vedere il ponte, oggi c'è stata la possibilità di venire in contatto con chi ha subito la tragedie e ascoltare le loro esperienze».



A margine dell'evento c'è stato spazio per alcune considerazioni calcistiche: «Nella Samp ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di migliorare ogni giorno e raggiungere obiettivi di squadra. Si tratta di un ambiente perfetto per me».



ph dal profilo Twitter della Samporia