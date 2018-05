Sassuolo - Samp 1-0. Addio Europa, Doria mai incisivo

Genova - Sassuolo: Consigli; Lemos, Acerbi, Dell'Orco; Rogerio, Duncan, Sensi, Missiroli, Adjapong; Politano, Berardi. All. Iachini. A disp: Marson, Pegolo, Peluso, Letschert, Magnanelli, Mazzitelli, Biondini, Frattesi, Cassata, Matri, Pierini, Babacar, Ragusa



Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Quagliarella, Kownacki. All. Giampaolo. A disp: Krapikas, Belec, Ferrari, Strinic, Regini, Verre, Capezzi, Ramirez, Caprari, Stijepovic



Arbitro: La Penna di Roma



Primo Tempo

8' Tiro di Torreira alto



14' Cross di Adjapong e pallone che termina sul fondo



19' Fuori Dell'Orco per infortunio e al suo posto entra Peluso



25' Tiro di Duncan deviato in corner



26' Conclusione a giro di Politano, palla sul fondo



27' Tiro di Berardi, Viviano c'è e devia



32' Adjapong sfrutta un errore di Sala e calcia ma il tiro è debole e Viviano c'è



33' Andersen di testa, palla lontano dai pali



37' Colpo di testa di Missiroli, para Viviano



41' Conclusione di Duncan, para Viviano in due tempi



44' Tiro di Adjapong che finisce di poco a lato



47' Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 0-0



Secondo Tempo

Fuori Barreto, dentro Ramirez



6' Tiro di Duncan sul fondo



9' Peluso atterra Ramirez, è giallo



19' Tiro di Politano, Viviano manda in corner



21' Fuori Quagliarella, dentro Caprari



23' Gol Sassuolo Politano riceve da Duncan e di potenza dal fondo batte Viviano



40' Fuori Praet, dentro Stijepovic



47' La Samp perde contro il Sassolo e dice addio all'Europa