Sassuolo - Samp 3-5. Si chiude qui, il Doria vince al Mapei Stadium

Genova - Sassuolo: Consigli; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan, Sensi, Di Francesco; Berardi, Djuricic, Boga. All.De Zerbi. A disp: Satalino, Pegolo, Lemos, Adjapong, Magnani, Marlon, Sernicola, Magnanelli, Locatelli, Rsspadori, Scamacca, Babacar.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Belec, Rafael, Tonelli, Sala, Vieira, Tavares, Jankto, Ferrari, Sau.



Arbitro: Dionisi



Primo Tempo

4' Tiro cross di Praet e palla che viene toccata dal portiere



6' Conclusione debole di Gabbiadini, para a terra Consigli



7' Di Francesco calcia, Audero para in due tempi



13' Angolo battuto da Gabbiadini, Colley manda alto con la spalla



15' GOL SAMP Gabbiadini imbecca Quagliarella che di testa trova Defrel bravo a insaccare di sinistro



17' Defrel vicino al raddoppio, Consigli lo mura



23' Praet lancia in profondità Quagliarella anticipato da Consigli



26' Tiro di Sensi deviato in corner. Poi dalla bandierina Audero fa sua la sfera



29' Andersen dalla distanza, palla alta



35' Destro di Lirola sul fondo



36' GOL SAMP Quagliarella a giro e palla dove Consigli non può intervenire



38' Gol Sassuolo Boga anticipa Bereszynski e batte Audero



40' GOL SAMP Linetty di destro, Consigli battuto



45' Saranno 4 di recupero



45' Linetty cerca la doppietta personale ma Consigli c'è



49' Giallo a Duncan per gioco scorretto



50' Finisce il primo tempo con la Samp in vantaggio 3-1 sul Sassuolo



Secondo Tempo

Fuori Djuricic e Di Francesco, dentro Locatelli e Babacar



1' GOL SAMP Praet riceve da Murru e di destro in spaccata batte Consigli



3' Giallo a Gabbiadini per gioco scorretto



7' Colpo di testa di Ferrari, palla fuori



15' Quagliarella anticipato al momento del tiro



17' Gol Sassuolo Tiro di Duncan deviato da Andersen, Audero battuto



20' Colpo di testa di Ferrari, para Audero



23' Sinistro di Jankto fuori



26' Tiro di Quagliarella, Consigli manda in corner



27' GOL SAMPDORIA Destro di Gabbiadini a incrociare e Consigli è battuto. Terzo gol per lui in campionato



33' Locatelli in spaccata, palla alta



38' Fuori Quagliarella, dentro Sau



45' Saranno tre di recupero



47' Gol Sassuolo Babacar a giro, Audero non può arrivare



48' Finisce qui, la Sampdoria vince 5-2 contro il Sassuolo