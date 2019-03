Sassuolo - Samp, Giampaolo: «Ci aspetta una battaglia. Out Saponara e Ramirez»

Il mister blucerchiato non ha ancora deciso chi inserire come trequartista tra Defrel e Praet

Genova - «Non dobbiamo sbagliare l’approccio alla partita, bisogna cercare di acquisire quella consapevolezza che l’Atalanta possiede e che le permette di fare stagioni straordinarie. Ci aspetta una partita difficile tra due squadre che hanno un impianto di gioco preciso»: così l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro il Sassuolo in programma alle 15 al Mapei Stadium.



Cammino europeo - Il mister doriano nonostante la sconfitta maturata in casa contro l’Atalanta non alza bandiera bianca e mantiene fisso l’obiettivo Europa: «Se analizziamo il cammino contro il Sassuolo, Torino, Milan, Roma e derby all’andata abbiamo collezionato soltanto due punti, stavolta speriamo di invertire il trend. Ci sono 33 punti da qui alla fine e possiamo recuperare il distacco. Formazione? Non ci sono sia Saponara che Ramirez, quindi come trequartista si giocano una maglia Praet o Defrel».



Sanzione - Giampaolo ha commentato il turno di squalifica inflitto all'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini dopo la spinta al segretario generale doriano Massimo Ienca: «Giusta la sanzione a Gasperini? Probabilmente no. Ha pagato lo stato d'animo, l'umore. Perché poi tutte le volte che torna a Marassi contro la Sampdoria viene preso di mira per quelli che sono i trascorsi. Ha pagato quello che il giudice riteneva giusto che dovesse pagare. Ma questo non c'entra nulla con la nostra sconfitta».