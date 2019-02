Genova - Prima seduta di allenamento per il Genoa a Pegli in vista della gara contro il Bologna allo stadio Dall'Ara domenica alle 12.30: Prandelli ha lavorato con tutti gli elementi della rosa, ad esclusione del lungodegente Hiljemark. Lavoro differenziato per Favilli.



Per domani è previsto un allenamento mattutino. A Bologna mancherà Romero fermato dal giudice sportivo. Per tutti i tifosi che non potranno seguire il grifone in trasferta Con DAZN segui la SERIE A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.