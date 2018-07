Sirene cinesi per Zapata

I cinesi dello Jiangsu provano a chiudere per Zapata

Genova - Il futuro di Duvan Zapata non è ancora deciso: la Sampdoria vorrebbe tenere l'attaccante colombiano che l'anno scorso ha dato un importante contributo alla causa, ma di fronte ad offerte importanti nessuno è incedibile. Gianlucadimarzio.com riporta che in queste ore sono i cinesi dello Jiangsu a cercare di chiudere per il centravanti - in Cina il mercato chiude il 13 luglio - con un prestito di 10 milioni più 14 per il riscatto.



La società di Corte Lambruschini monitora il romanista Defrel che l'anno scorso ha trovato poco spazio ed è in uscita. Il nodo principale da sciogliere è quello dell'ingaggio - 1,8 milioni sono troppi per la Samp - si pensa ad un prestito con diritto di riscatto.