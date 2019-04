Spal - Genoa 1-1. Lapadula risponde a Felipe

Genova - Spal: Viviano; Bonifazi, Felipe, Vicari; Lazzari, Missiroli, Murgia, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna. All.: Semplici. A disp: Gomis, Fulignati, Poluzzi, Regini, Costa, Rizzo Pinna, Schiattarella, Valdifiori, Valori, Antenucci, Paloschi, Spina.



Genoa: Radu; Gunter, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Mazzitelli, Criscito; Pandev, Kouamé. All.: Prandelli. A disp: Marchetti, Jandrei, Pereira, Biraschi, Lakicevic, Pezzella, Rolon, Bessa, Schafer, Damonte, Lapadula.



Arbitro: Massa di Imperia



Primo Tempo

2' Destro di Kouamè, palla a lato



4' Giallo a Felipe per fallo su Lazovic



9' Tiro di Mazzitelli fuori



13' Genoa vicino al vantaggio con Kouamè ma il pallone finisce sulla traversa



19' Provvidenziale Romero su Floccari pronto a calciare in porta



24' Partita piacevole, sia la Spal che il Genoa cercano di sbloccare il risultato nei primi 45 minuti



29' Tiro di Floccari alto



35' Colpo di testa di Murgia, Radu manda in corner



37' Gol Spal Angolo dalla destra e Felipe di testa batte Radu



39' Ammonito Vicari per gioco scorretto



40' Fuori Mazzitelli per infortunio, dentro Rolon



46' Tiro di Fares, para Radu. Finisce il primo tempo



Secondo Tempo

Secondo cambio per Prandelli: fuori Gunter, dentro Lapadula



4' Sinistro debole di Pandev, para Viviano



8' Giallo a Petagna per proteste



10' Tiro di Lerager deviato da Viviano



12' GOL GENOA Lapadula colpisce male il pallone ma un rimbalzo inganna Viviano e la palla finisce in rete



14' Tiro di Kouamè, palla alta sopra la traversa



16' Giallo a Romero per fallo su Kurtic



20' Ammonito Rolon per gioco scorretto



26' Fuori Floccari, dentro Antenucci



31' Colpo di testa di Kurtic, salvataggio sulla linea di Romero



36' Giallo a Lapadula per fallo su Regini



43' Tiro di Fares a lato



48' Finisce qui, il Genoa pareggia 1-1 contro la Spal