Spal - Genoa, la tifoseria organizzata: «Il settore ospiti resterà vuoto»

Nuova presa di posizione contro il presidente Enrico Preziosi. Prevista la prossima settimana un'assemblea

Genova - «Domenica in occasione dell’incontro Spal – Genoa ed in segno di coerenza e continuità con una decisione presa che non è stata figlia di un episodio ma di una lunga riflessione, la tifoseria organizzata non entrerà nel settore riservato agli ospiti dello stadio della cittadina estense, rimanendo fuori e lasciando il settore vuoto»: così in una nota congiunta Ultrà Genoa C.F.C. 1893 e ACG.



Protesta - «Sabato scorso è stato un segnale che deve aver determinato in modo forte e chiaro il messaggio inviato al proprietario. Ormai la partita è tra la forza di un popolo e chi usa il Genoa solo per interessi personali, senza nemmeno metterci la faccia. Porteremo avanti una dura contestazione contro chi ha ridotto il “nostro” Genoa alla stregua di una barzelletta, che purtroppo non fa per nulla ridere».



Assemblea - «La settimana prossima alla Sala Chiamata del Porto di Genova, verrà indetta un’assemblea generale dove insieme decideremo quali forme di contestazioni portare avanti. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una tifoseria unita, per il bene del Genoa e del suo futuro, nel rispetto della sua storia», ha concluso la nota.