Spal Genoa, Prandelli: «Dobbiamo pensare solo al campo, stop»

Il mister rossoblu spera di recuperare Sanabria. Tornano Biraschi e Pandev

Genova - «La gara contro la Spal è fondamentale, dobbiamo fare punti per toglierci dalla zona bassa di classifica. Stiamo preparando la partita sia a livello tattico che psicologico perché serve una grande prestazione»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli in vista della sfida contro la formazione allenata da Leonardo Semplici in programma domenica alle 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.



Reti - Il Genoa nelle ultime nove gare ha segnato soltanto tre gol. Prandelli risponde così: «Non esistono formule magiche, serve probabilmente maggiore determinazione in area di rigore sfruttando le risorse a nostra disposizione. Sanabria? Vediamo oggi se portarlo via con noi o meno, ieri non stava benissimo».



Campionato - Sulla lotta salvezza Prandelli aggiunge: «Fino all’ultimo sarà una battaglia e dobbiamo essere pronti. In questo momento serve concentrazione e quindi dobbiamo lasciare da parte tutto quello che non riguarda il campo da gioco. C'è da battagliare tutti insieme perchè non è finita, questo lo voglio ribadire a chiare lettere».