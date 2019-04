Spal - Genoa, Prandelli: «Un punto ottenuto con determinazione»

Il tecnico rossoblu ha poi aggiunto: «Giocando così possiamo raggiungere la salvezza»

Genova - «Se scendiamo in campo come contro la Spal possiamo lottare contro tutti. Nel primo tempo i ragazzi dopo lo svantaggio erano demoralizzati, è servito alzare la voce per ricaricare la squadra in vista del secondo tempo e la reazione c’è stata»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio contro la formazione allenata da Leonardo Semplici.



Tifo - A Ferrara presente uno sparuto di tifosi salutato dalla squadra. Prandelli in vista della gara casalinga contro la Roma ha aggiunto: «Chi verrà allo stadio mi auguro spinga la squadra a ottenere quei punti per raggiungere l’obiettivo salvezza il prima possibile».



Incontro - Prandelli è poi tornato sul colloquio avuto domenica scorsa con Preziosi dopo il ko casalingo contro il Torino: «Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che partono da lontano ma soltanto se c’è unità l’obiettivo può essere raggiunto. Adesso finiamo al meglio il campionato e trasmettere la giusta positività alla squadra».