Spal - Samp 1-2. Il Doria espugna Ferrara

Genova - Spal: Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Missiroli, Schiattarella, Valoti, Kurtic; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici. A disp: Gomis, Fulignati, Poluzzi, Antenucci, Murgia, Regini, Valdifiori, Vicari, Dickmann, Costa, Paloschi, Jankovic.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Sala; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Jankto, Sau, Tavares, Ferrari, Murru, Defrel.



Arbitro: Pasqua di Tivoli



Primo Tempo

2' Destro di Kurtic su punizione, palla a lato



4' GOL SAMP Quagliarella anticipa Cionek in acrobazia e batte Viviano



11' GOL SAMP Quagliarella riceve da Linetty e di testa raddoppia



13' Tiro di Petagna respinto da Sala



21' Destro di Sala alto



24' Palo di Quagliarella con un tiro al volo



27' Tiro di Valoti alto



29' Tiro di Petagna, Audero manda in corner



33' Tiro di Praet, respinge Viviano



34' Tiro di Quagliarella, Viviano manda in corner



41' Tiro di Gabbiadini, para Viviano in due tempi



47' Si chiude il primo tempo a Ferrara con la Samp in vantaggio 2-0 contro la Spal



Secondo Tempo

4' Girata di Kurtic alta



7' Tiro a giro di Quagliarella, Viviano manda in corner



8' Quagliarella di prima intenzione, palla alta



13' Fuori Saponara, dentro Jankto



20' Annullato gol a Floccari con il Var



23' Fuori Quagliarella, dentro Defrel



26' Giallo a Fares per gioco scorretto



28' Giallo a Vieira per gioco scorretto



32' Tiro di Praet, para Viviano



43' Sinistro di Jankto, palla fuori



45' Saranno 7' di recupero



49' Gol Spal Punizione battuta da Kurtic, Audero è battuto



50' Cionek atterra Defrel lanciato in porta, è rosso



52' Finisce qui, la Sampdoria batte la Spal 2-1