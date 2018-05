Spal- Samp 3-0. Antenucci di destro batte Belec

Genova - Spal: Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Kurtic, Mattiello; Antenucci, Paloschi. All. Semplici. A disp: Marchegiani, Poluzzi, Vaisanen, Dramè, Esposito, Konate, Schiavon, Costa, Bonazzoli, Vitale, Schiattarella, Floccari.



Sampdoria: Belec; Bereszinski, Andersen, Regini, Murru; Linetty, Capezzi, Praet; Ramirez; Kownazki, Caprari. All. Giampaolo. A disp: Krapikas, Tozzo, Alvarez, Ferrari, Strinic, Verre, Silvestre, Quagliarella, Torreira.



Arbitro: Marco Di Bello



Primo Tempo

1' Destro di Grassi deviato in corner



2' Rigore per la Spal e ammonito Caprari per fallo di mano che però sembra involontario



3' Gol Spal Antenucci la sblocca dal dischetto



9' Caprari cerca Kownacki ma il pallone è troppo lungo e para Gomis



18' Tiro di Caprari deviato da Gomis, poi Praet calcia fuori



24' Lazzari resta a terra, si ferma momentaneamente il gioco



29' Punizione battuta da Capezzi, para Gomis



32' Destro di Praet di poco a lato



33' Samp in 10 per il rosso a Caprari per un fallo a centrocampo su Felipe



35' Regini evita il raddoppio anticipando Paloschi. La Punta stava per essere servita da Antenucci



42' Destro di Paloschi e pallone che termina sul fondo



44' Tiro al volo di Grassi, palla che termina a lato



45' Ammonito Linetty per gioco scorretto



49' Finisce il primo tempo con la Sampdoria sotto di un gol contro la Spal



Secondo Tempo

5' Gol Samp Grassi di testa raddoppia



7' Gol Spal Antenucci di piatto, Belec è battuto