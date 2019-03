Spal - Samp, Giampaolo: «Ogni partita è una finale, non dobbiamo sbagliare»

Domani i blucerchiati saranno di scena al Paolo Mazza di Ferrara

Genova - «Dobbiamo uscire da Ferrara con punti pesanti per restare agganciati al treno dell’Europa. Ci sono tante partite dove sarà fondamentale sbagliare il meno possibile per giocarci il posto con Atalanta, Fiorentina e Torino»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della gara contro la Spal in programma domani alle 15.



Difficoltà - Il mister doriano ha poi posto l’attenzione sulla formazione emiliana: «Prima di tutto dico bentornato a Leonardo Semplici dopo un periodo di convalescenza. Detto ciò la Spal è un avversario che fino all’ultimo metterà in difficoltà chiunque per restare in serie A».



Rosa - Giampaolo ha poi snocciolato le assenze: «Restano out Barreto, Ramirez, Caprari e Tonelli per infortunio, mentre Ekdal è squalificato. Non ho ancora deciso chi mandare in campo ma la settimana è stata positiva. Spero di recuperare gli infortunati il prima possibile per disputare il rush finale con più alternative a disposizione».