Genova - De Vrij e Martinez più no che sì contro il Genoa nel turno infrasettimanale: i due giocatori tra ieri e oggi sono stati sottoposti ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia destra per il difensore e al retto femorale della coscia destra per l’attaccante argentino.



Spalletti per la sfida al Ferraris, in programma mercoledì alle 21, però potrebbe riavere Mauro Icardi che da qualche giorno si sta allenando con il gruppo.