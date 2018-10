Spettacolo alla Sciorba: il Settebello si impone 10-6 sulla formazione AllStars.

Genova - Settebello show con Genova nel cuore. Alla Sciorba i ragazzi guidati dal commissario tecnico Alessandro Campagna hanno battuto per 10-6 le stelle delle squadre iscritte al centesimo campionato di serie A1, dirette per l'occasione dai tecnici della Pro Recco Ratko Rudic e dell'AN Brescia Alessandro Bovo. Con loro nel riscaldamento gli atleti diversamente abili della FINP, scesi in vasca per una partita amichevole e di grande emozione, diciotto ragazzi e ragazze divisi in due team. In tribuna tanti campioni del presente e del passato che hanno dato lustro alla pallanuoto azzurra nel mondo, premiati tra un tempo e l'altro.



Nel complesso sportivo di via Adamoli va in scena l'evento del Centenario della pallanuoto con "Genova nel Cuore" dedicato alla città di Genova e alla Regione Liguria colpite il 14 agosto scorso dal crollo del Ponte Morandi che ha ferito la città e sconvolto l'Italia intera, ora chiamata alla ricostruzione. Anche la Federazione Italiana Nuoto è stata colpita nel profondo e si unisce al movimento di supporto e solidarietà con una serie di iniziative a favore della popolazione del capoluogo ligure: incasso dell'evento devoluto all'Associazione Genova nel Cuore e abbonamenti stagionali a disposizione degli sfollati per seguire corsi di scuola nuoto federali presso 13 società genovesi.