Spinelli: «Punterei tutto permanenza in A del Genoa»

Genova - «Punterei tutti i soldi sulla salvezza del Genoa»: lo ha dichiarato questa mattina l’ex presidente Aldo Spinelli a margine di un convegno che si è svolto a Genova, a Palazzo San Giorgio, sulla Nuova Via della Seta.



Logica - «Se l’Empoli va a vincere a Milano contro l’Inter il calcio non ha più logica, mi auguro di festeggiare tutti insieme per il Genoa. I nerazzurri non possono fallire l’accesso alla Champions League perché per l'Atalanta con il Sassuolo credo che sia più facile», ha concluso Spinelli.