Spinelli sui problemi del Genoa: «Oggi il portiere conta più del centravanti»

«Quando ti privi di un portiere come Perin... »

Genova - Aldo Spinelli abbandona il suo ruolo di presidente del Livorno rimettendo la società nelle mani del sindaco. Spinelli dichiara a Primocanale di non sopportare più il lavoro all'interno del mondo del calcio.



L'ex presidente non manca però di rispondere alla domanda di rito sul Genoa, in particolare sulle difficoltà: «Le squadre che ha incontrato il Genoa hanno un valore molto superiore a quello dei rossoblu. Poi quando ti privi di un portiere come Perin. Oggi credo che il portiere sia molto più importante del centravanti». Alla domanda se sia stato un errore richiamare Juric, Spinelli si smarca: «Lo conoscevo come giocatore».