Genova invasa di striscioni blucerchiati, l'appello della tifoseria organizzata

Genova - «Tutti a Reggio!». Ecco l'appello degli Ultras Tito Cucchiaroni in vista della trasferta di Reggio Emilia. Dal terreno del Mapei Stadium passeranno inevitabilmente le speranze europee della Sampdoria, chiamata a vincere per tenere il passo di Atalanta, Milan e Fiorentina.



Slogan che sono comparsi in ogni angolo della città, così come testimoniato dai diversi tifosi sui social. «A 270 minuti dalla fine del campionato abbiamo davanti una grande occasione» scrivono gli Ultras sul proprio portale.



«La storia della nostra tifoseria ha lasciato scolpita nel tempo una caratteristica fondamentale: andare in trasferta. E' venuto il momento di riprendere in mano questa storia, farla nostra, tramandarla ai nostri compagni di tifo! La tifoseria organizzata non mancherà, come sempre, ma a Reggio dobbiamo esserci tutti, organizzati e no. Per un obiettivo che ancora abbiamo alla nostra portata e per il piacere immenso di seguire la Sampdoria, di condividere ore con altri Sampdoriani, testimoniandole la nostra passione, il nostro immenso amore. Macchine, treni, pullman… con ogni mezzo, basta esserci. Porta la bandiera e ci vediamo la! Tutti a Reggio!».