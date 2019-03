Taekwondo, a Jesolo tante medaglie per i liguri

Genova - Si sono svolti domenica 17 marzo a Jesolo (VE) i campionati interregionali di forme (dimostrazione tecnica che simula un combattimento contro più avversari) e freestyle (specialità che somma alla marzialità del taewkondo figure prese dalla ginnastica artistica).



Oltre 250 atleti da 12 regioni hanno affollato il Palacornaro per una gara che ha visto sorridere le tre scuole liguri partecipanti: Athletic School Tigullio, Taekwondolimpico e Hung Ki Kim. Per i ragazzi del maestro Brizzolara un bottino di sette medaglie. Conquistano l'oro nelle forme individuali Hrisi Lela, Celeste Flego e Valentina Carollo, mentre l'argento va a Jocelin Vera. Bronzo per Elisa Garibaldi e Manuel Morreale, oltre all'argento di Garibaldi e Flego nella gara di coppia sincronizzata.



Per il Taekwondolimpico oro per l'inossidabile maestro Maurizio Cheli e per Francesco Debilio, mentre è argento per Daniele Urbano. Medaglie di bronzo conquistate da Edoardo Casale, Michele Rosati e Giulia Gaggero, con questi ultimi protagonisti anche della prova in doppio sincronizzato, dove bissano la medaglia di bronzo.



Infine, medaglie per la Hung Ki Kim del maestro Alexis Hernandez, a sua volta bronzo tra le cinture nere. Una medaglia che si unisce a quelle conquistate dai fratelli Delgadillo: oro per Joel e argento per Ginevra.





"Siamo molto soddisfatti della prova dei nostri atleti, che certifica che il nostro movimento sta crescendo non soltanto nel combattimento, ma anche nella specialità forme e freestyle" commenta il Presidente regionale Laura Toma "La gara di Jesolo ha permesso a molti dei nostri ragazzi di fare le prove generali in vista dei campionati nazionali di specialità in programma il 4 e 5 Maggio ad Ancona, dove puntiamo ad essere protagonisti".