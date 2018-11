Taekwondo, ad Ancona il genovese Ballerino è campione italiano cinture rosse

Genova - Un altro weekend di grandi risultati per il taekwondo ligure. Nel weekend si sono svolti ad Ancona i campionati italiani cinture rosse, la Serie B del taekwondo italiano. Al PalaPrometeo Estra Liano Rossini oltre 540 atleti da tutta Italia si sono dati battaglia alla ricerca del titolo di campione da conquistare sotto gli occhi, tra gli altri, anche degli scout della nazionale italiana, giunti nel capoluogo marchigiano alla ricerca di nuovi talenti.



Grandissimo risultato per il genovese Gianalberto Ballerino, classe 2001 in forza alla Scuola Genova che, al suo esordio in un contesto così importante, ha sbaragliato la concorrenza andando a vincere la medaglia d'oro dopo quattro incontri dominati nettamente. "Sono soddisfatto per questa vittoria, ci ho creduto fino alla fine ed è andata bene" il commento di Ballerino "Ringrazio il mio maestro Pietro Fugazza che mi ha aiutato a restare concentrato e tutti i miei compagni che sono stati fantastici nel farmi il tifo e caricarmi".



La Scuola Genova festeggia anche il bronzo di Glisha Radu anch'egli under 15 al suo primo campionato italiano di di Enrico Piacenza tra i seniores. Piacenza, che a gennaio passerà tra le cinture nere, ha dominato ben quattro incontri, cedendo in finale al vercellesse Sarr. "Oggi puntavo all'oro, ma va bene così" il commento di Piacenza "Questa medaglia mi fa capire che posso affrontare il passaggio tra le cinture nere sicuro delle mie potenzialità. Mi aspetteranno avversari molto forti e più esperti di me, ma non vedo l'ora di mettermi alla prova".