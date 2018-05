Taekwondo, Silvia Rossi d´oro ai nazionali universitari

Genova - Un vero e proprio record quello conquistato dalla ventiduenne genovese Silvia Rossi ai campionati nazionali universitari svoltisi il 19 e 20 maggio a Campobasso. La rappresentante del Cus Genova, iscritta alla Scuola Genova, ha dominato la categoria, conquistando la medaglia d'oro dopo tre spettacolari combattimenti e laureandosi campionessa nazionale per la terza volta consecutiva, impresa mai riuscita ad atleti genovesi prima di lei. La Rossi, che studia medicina alla facoltà di Genova, ha avuto la meglio in finale contro la nettunese Paccariè in un incontro di grande pathos concluso con il punteggio di 5-4.



«Sono felice e orgogliosa per quello che ho fatto, amo molto questa competizione e sono contenta di aver portato il mio contributo al medagliere del Cus Genova in questa rassegna - commenta la Rossi, iscritta alla facoltà di medicina - "Oggi mi sentivo bene e sono riuscita a gestire al meglio la tensione, soprattutto in finale. Ora mi butterò sugli esami, la sessione estiva è alle porte e anche lì c'è un'importante medaglia da conquistare».



Per il Cus Genova sono arrivate anche altre due importanti medaglie, con Greta Rosa, studentessa di economia marittima. Greta, savonese in forza all'Olimpia, ha ottenuto il bronzo nella specialità forme e l'argento nel combattimento, dimostrando grande maturità nella sua esperienza a livello nazionale. Si fermano invece prima del podio Simone Tridico, Alessandro Pileri, Arianna Perozzi, Giulia Gaggero, Matteo Biagiotti e Vicknes Panchabalasingham.