Taekwondo, strepitosa Magdalena Greco: due bronzi ai Campionati Europei

Genova - Un risultato incredibile quello riportato da Magdalena Greco ai campionati europei che si sono svolti ad Antlaya (Turchia) dal 2 al 4 aprile. La giovanissima atleta della Scuola Genova, classe 2005, ha strabiliato tutti vincendo la medaglia di bronzo nella gara di forme a coppie insieme con il pugliese Francesco De Marco e ripetendo poi il risultato nel trio femminile con Claudia Cianci e Dafne Votino, entrambe laziali.



Un risultato che assume ancor più prestigio se si pensa che due delle tre medaglie totali del bottino azzurro alla spedizione europea portano la firma della giovanissima originaria di Vernazza (la terza, d'argento, è stata conquistata dal Maestro Andrea Notaro, Direttore Tecnico della nazionale di forme).



E pensare che Magdalena aveva ottenuto il pass per rappresentare l'Italia ad Antlaya soltanto a Febbraio, raggiungendo il podio sia nelle forme che nel freestyle alal President Cup for Children di Stoccarda. La sua partecipazione sarebbe dovuta essere, nelle aspettative di tutti, un battesimo del fuoco utile a testare le capacità su grandi palcoscenici di quella che è la migliore speranza ligure nel settore forme e freestyle, con oltre dieci medaglie nazionali già in bacheca. Invece, già dalla prima giornata di gare, la giovanissima Magda ha incantato nella prova di coppia, ripetendosi poi nel trio femminile e ottenendo un ottimo settimo posto nella prova di freestyle, dove competeva tra le juniores.



Un risultato che riempie d'orgoglio anche il Presidente Regionale Laura Toma: "Siamo tutti davvero molto orgogliosi di Magda e del percorso che sta facendo. Per ottenere risultati nelle forme e nel freestyle ci vogliono grande dedizione e attenzione al dettaglio, ma soprattutto una grandissima passione e in questo Magda non è seconda a nessuno. I risultati che sta ottenendo sono il frutto del lavoro svolto ogni giorno in palestra e dell'amore per il nostro sport, che la porta a viaggiare anche ogni giorno da Vernazza a Genova per sostenere gli allenamenti, un sacrificio che dimostra ancora una volta la sua grande passione."



Per la Greco, il prossimo obiettivo saranno i Campionati Italiani di Ancona, dove partirà da assoluta favorita.