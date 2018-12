Tanti cambi nel probabile undici rossoblù di Coppa

Lapadula, Pandev e gli altri che hanno trovato meno spazio fino ad ora

Genova - Il Genoa scende in campo oggi pomeriggio alle 18 contro la Virtus Entella, per il quarto turno di Coppa Italia. Momento difficile per i rossoblu, chiamati al riscatto dopo oltre due mesi senza una vittoria.



Ci sarà spazio per giocatori che fino ad ora hanno giocato meno in campionato a partire dall'estremo difensore che sarà Marchetti, ormai superato da Radu nelle gerarchie. Nella difesa a tre non ci sarà Spolli, indisponibile, e ci saranno Lisandro Lopez, Gunter e Romero. Nei cinque di centrocampo manca l'indisponibile Mazzitelli, ci sarà Romulo che non potrà giocare domenica per la squalifica. Insieme al brasiliano Veloso e Bessa, mentre sulle fasce imperverseranno Lazovic e Pereira. In attacco sarà schierato probabilmente il tandem Lapadula-Pandev, entrambi in cerca di riscatto dopo un inizio stagione ai margini delle gerarchie degli attaccanti.