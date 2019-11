Tattica a Bogliasco: in 4 a parte

Genova - Proseguono gli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco dove, dopo la riunione di video-analisi, questa mattina la Sampdoria è stata sottoposta ad un’intensa seduta. Prima parte dedicata all’attivazione neuromuscolare, quindi esercitazioni tattiche sotto forma di partita 10 contro 10 in campo ridotto.



Individuali specifici programmati sul campo per Edgar Barreto e Ronaldo Vieira. Rigenerante per Jeison Murillo. Programma di recupero agonistico per Federico Bonazzoli.



Venerdì, è in scaletta la terza seduta mattutina settimanale al termine della quale, alle ore 13.00, Claudio Ranieri incontrerà i media in conferenza stampa.