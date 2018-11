Tennis, Park impegnato contro il TC Prato

Genova - Prosegue il cammino del Park Tennis Club Genova nel Campionato Nazionale di Serie A1. Domenica, per il quarto turno del torneo, marcheranno visita sui campi di via Zara i ragazzi del TC Prato, ancora una volta orfani di Sonego. Il circolo toscano è la grande delusa del Girone 4: partito da favorito, è ora ultimo in classifica piantato a 0 punti. Obbligatorio dunque per capitan Sanna e i suoi tentare il 6-0, risultato questo utile ai fini della classifica del raggruppamento, che il Park comanda assieme al Selva Alta di Vigevano, con 7 punti e con il medesimo numero di match vinti (12). Vigevano domenica sarà ospite del Messina, spina nel fianco di ogni sodalizio. Ricordiamo che a passare al turno successivo sarà solo un circolo per ognuno dei 4 gironi.



Paolo Givri, Presidente del Park: «Stiamo disputando fino ad ora un’eccellente stagione, abbiamo identificato in Vigevano l’avversario da battere e sappiamo che la stagione ce la giocheremo là da loro in trasferta. Dobbiamo spingere sull’acceleratore domenica contro Prato perché sappiamo che il passaggio del turno, in caso di parità, potremmo giocarcelo anche sul conteggio dei singoli match vinti. Sono ottimista e ho grande fiducia nell’operato di capitan Sanna e dei ragazzi».