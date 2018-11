Tennis Park, in semifinale contro Aniene

Genova - Sarà il Circolo Canottieri Aniene di Roma l’avversario del Park Tennis Club Genova nelle Semifinali del Campionato Nazionale di Serie A1, così ha sentenziato l’urna. Sorteggio inclemente per il sodalizio genovese quello andato in scena stamani a Roma, che si troverà di fronte il team detentore del titolo, che l’anno scorso eliminò Giannessi e compagni a un passo dalla Finale. Aniene può contare sul contributo di Matteo Berrettini, nuova certezza del tennis tricolore, oggi 54 del ranking mondiale ATP; con lui in squadra anche l’altro azzurro di Davis, Simone Bolelli, l’eterna promessa Gianluigi Quinzi e Liam Caruana, reduce dalle Next Gen ATP Finals. Insomma, una vera e propria corazzata, favorita alla corsa per il titolo.



«Siamo coscienti del valore dell’avversario che conosciamo molto bene – sottolinea il capitano gialloblù Tommaso Sanna – ma attenzione al tennis che stanno esprimendo i nostri: abbiamo vinto 25 incontri e ne abbiamo persi 13 dopo 6 week end di gare, nessuno ha vinto più di noi in questo 2018».