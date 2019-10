Thiago Motta: «Contro la Juve voglio una grande partita»

Genova - «Dobbiamo concentrarci sulla sfida contro la Juventus, è una partita bellissima»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Thiago Motta alla vigilia della sfida contro i bianconeri in programma all'Allianz Stadium.



Il mister rossoblu ha poi analizzato la formazione allenata da Maurizio Sarri: «Una squadra che gioca tutte le stagioni per vincere la Champions e con tantissima qualità».



Sulle scelte di formazione il mister rossoblu: «Metterò in campo gli undici migliori, non penso a troppe gare in pochi giorni».