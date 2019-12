Genova - “Chi non ama il Genoa si metta da parte”: lo ha dichiarato l’allenatore rossoblu Thiago Motta in vista della delicata gara contro il Lecce in programma domenica alle 12.30 allo stadio Via del Mare.



Il mister rossoblu ha aggiunto: “Sono venuto per salvare il Genoa e questo deve avvenire con idee chiare e sacrificio. La gara di Coppa Italia vinta contro l’Ascoli ha mostrato un’unità di intenti tra tutte le componenti. Chi non era convocato ha era presente in tribuna a seguire i compagni”.



Infine un elogio ai tifosi: “Abbiamo bisogno di loro per raggiungere il nostro obiettivo. Loro amano questi colori”.



Thiago Motta ha poi parlato degli assenti: “Non ci saranno Lerager, Saponara e Zapata. Per il resto sono tutti a disposizione ma non so ancora chi metterò in campo”.