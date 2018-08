Tira e molla finito, Lopez arriva al Genoa

Il difensore argentino è il nuovo rinforzo di Ballardini

Genova - Il Genoa ha un nuovo difensore, si tratta di Lisandro Lopez del Benfica. Come ha spiegato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio il calciatore arriverà in prestito con obbligo di riscatto per 3 milioni di Euro ma solo dopo 15 presenze.



Dopo la parentesi poco fortunata con la maglia dell’Inter Lopez è pronto a rimettersi in gioco. Il difensore argentino sosterrà le visite mediche di rito e poi dovrebbe raggiungere i compagni in ritiro a Bardonecchia.