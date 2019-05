Tiro con l´arco, regionali 3D a Genova: tutti i vincitori

Genova - Si è svolto il Campionato Regionale 3D presso il campo dell’A.G.A. (Genova), sottostante le mura del forte del Castellaccio, in una piovosa giornata.



Sono stati assegnati i titoli assoluti; Fabio De Ponti (Arcieri Tigullio) vince tra i Compound Over 20. Nella categoria Arco Istintivo Over 20, il titolo assoluto va a Fabio Pittaluga (A.G.A) mentre tra le donne vince Elisa Andreani (A.G.A.).Nell’arco nudo over 20 maschile conquista il titolo Cesare Prette (Arcieri San Bartolomeo) e nel femminile Lorenza Faveto (A.G.A.). Davide Vicini (Arcieri Tigullio) vince il titolo nella categoria Arco Long bow over 20 e nel femminile Enza Damino (Arcieri del Finale).



Tra i più giovani vincono Luca De Ponti (Arcieri Tigullio) e Matteo Riccò (Arcieri Tigullio) rispettivamente per la categoria under 20 Compound ed Arco Nudo, mentre tra le più giovani vince Cecilia Bermond (A.G.A).



“Mi complimento con tutti i vincitori nel aver dimostrato tenacia e sportività nonostante le condizioni avverse del clima. Tra meno di un mese ospiteremo in Liguria, il Campionato Italiano 3D, organizzato dagli Arcieri del Finale. Sono sicuro che i nostri atleti liguri sapranno farsi valere anche in questa grande occasione, dove avremo modo di mettere in evidenza non solo le nostre capacità arcieristiche ma anche offrire a tutti coloro che interverranno le peculiarità tipiche non solo paesaggistiche del territorio finalese che lo caratterizzano” dichiara il Presidente Fitarco Liguria Enrico Rebagliati