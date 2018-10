Genova - La Samp ha espugnato Bergamo grazie a un gol di Tonelli di testa. Il difensore ai microfoni del canale ufficiale ha espresso le sue sensazioni: «Vittoria importante su un campo difficile contro l’Atalanta che è una diretta concorrente. Sono contento per la rete ma ancor di più per il fatto che la squadra non ha subito gol».



Sosta - Domenica il campionato si ferma per la Nazionale. Il difensore centrale della Samp ha proseguito: «Abbiamo tempo per recuperare energie e riordinare la mente prima della ripresa del campionato contro il Sassuolo».