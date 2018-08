Tonelli, «Spero di poter regalare qualche gol ai tifosi perché se lo meritano»

Prime parole da blucerchiato per il difensore ex Napoli

Genova - Prime impressioni da giocatore della Sampdoria per Lorenzo Tonelli, che ha rilasciato la consueta intervista al canale Youtube ufficiale della Samp. Il difensore è soddisfatto del suo arrivo in blucerchiato: «Arrivo a Genova dopo due anni a Napoli, non felicissimi per la mia carriera. Per le condizioni fisiche e perché ho trovato poco spazio, quindi vengo con tanta voglia di riscatto e di mettermi in gioco, di dimostrare nuovamente le mie qualità».

A gennaio scorso era già stato molto vicino all'arrivo a Genova: «Io ho voluto fortemente avere questa possibilità [...] uno dei motivi principali per cui sono qui è per mister Giampaolo».

Ha sottolineato l'importanza del lavoro di Giampaolo sulla linea difensiva, poiché la priorità di un difensore è non far subire gol alla propria squadra. Ha anche aggiunto: «Spero di poter regalare qualche gol ai tifosi perché se lo meritano».



ph dal profilo instagram di Lorenzo Tonelli