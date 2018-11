Torino e poi Spal: due partite per tornare alla vittoria che manca da oltre due mesi

Una sola vittoria nelle ultime 19 partite del Genoa con Juric in panchina

Genova - La panchina di Juric è più solida dopo la convincente prestazione dei rossoblu nel derby? Il Genoa ha dimostrato una buona solidità, mettendo alle corde una squadra organizzata come la Samp e ritrovando un Piatek decisivo. Al di là dei segnali convincenti, Juric è obbligato a vincere: il Genoa non vince da settembre (1-2 a Frosinone). Ancor più tragica la statistica personale di Juric che, considerando anche la sua scorsa direzione l'anno scorso, ha ottenuto una sola vittoria (Cagliari) in 19 partite.



Domenica contro il Torino in trasferta e poi in casa contro la Spal sono appuntamenti decisivi per l'allenatore serbo. Tra gli eventuali sostituti i nomi che circolano sono Prandelli, Tudor e Lamouchi