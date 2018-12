TORINO-GENOA 2-1, rossoblu sconfitti con onore, in 10 per oltre un´ora

Genoa passa in vantaggio, ma Ansaldi e Belotti ribaltano il risultato in due minuti

Genova - TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri (59' Aina), Rincon, Meité (74' Baselli), Ansaldi; Falque (84' Parigini); Zaza, Belotti. All. Mazzarri. A disp: Ichazo, Moretti, Lyanco, Aina, Bremer, Baselli, Soriano, Parigini, Lukic, Berenguer, Damascan, Edera



GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Lazovic, Bessa, Sandro (74' Pandev), Hiljemark (82' Lapadula), Romulo; Kouamé, Piatek (30' Gunter). All. Murgita. A disp: Marchetti, Gunter, Lakicevic, Lopez, Pereira, Veloso, Mazzitelli, Omeonga, Rolon, Favilli, Lapadula, Pandev



Arbitro: Mariani di Aprilia



SECONDO TEMPO



93' Triplice fischio, il Torino vince in casa contro il Genoa



90' Saranno 3 i minuti di recupero



89' Torino pericoloso in contropiede, Radu chiude bene su Zaza



87' GIALLO per Zaza, intervento pericoloso su Romero



86' GIALLO per Bessa del Genoa



84' CAMBIO per il Torino. Esce Iago Falque, entra Parigini



83' Baselli sfiora la rete, conclusione di poco fuori.Centrocampista servito da Aina, irresistibile sulla sinistra



82' CAMBIO per il Genoa. Esce Hiljemark, entra Lapadula



79' Conclusione pericolosa di Belotti di testa da pochi passi. Radu insuperabile



76' GIALLO per Biraschi del Genoa. Atterra Belotti, che stava partendo in velocità



76' GIALLO per N'Kolou del Torino. Ferma Kouamé lanciato in contropiede



74' CAMBIO per il Genoa. Esce Sandro, entra Pandev



74' CAMBIO per il Torino. Esce Meitè, entra Baselli



71' Zaza ci prova da difficile posizione. Radu blocca in due tempi la conclusione



65' GIALLO per Meité del Torino



60' Un ottimo Radu nega la rete a Iago Falque, che ha concluso su cross di Aina



59' CAMBIO per il Torino. Esce De Silvestri, entra Aina



57' Belotti controlla un cross di De Silvestri, si gira e calcia. Radu controlla



53' Rincon dalla distanza, un sinistro che non sorprende Radu



49' Iago Falque con un'azione personale, conclude potente, ma fuori misura



47' Ci prova Lazovic da fuori area. Palla fuori



46' Iniziata la ripresa, stessi uomini in campo



PRIMO TEMPO



50' Si conclude il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio



49' GOL del Torino con Belotti che realizza il calcio di rigore. Tirato forte sotto al corpo di Radu



49' RIGORE per il Torino. Fallo di Sandro su Iago Falque



46' GOL del Torino. Ansaldi pareggia con un sinistro nell'angolino



45' Saranno recuperati 2 minuti



36' GOL del Genoa. Kouamé da due passi punisce Sirigu



30' CAMBIO per il Genoa. Esce Piatek, entra Gunter



28' ROSSO per Romulo. Intervento ingenuo del centrocampista genoano che prende il secondo giallo in pochissimi minuti



25' GIALLO per Romulo del Genoa. Intervento falloso su Ansaldi



22' Belotti, nonostante l'equilibrio precario calcia verso la porta. Pallone bloccato da Radu



21' Sugli sviluppi di un corner, Biraschi calcia alto verso la porta di Sirigu



16' Torino vicino al gol. Belotti colpisce di testa su cross di De Silvestri



15' Traversa di Piatek! Il polacco, servito da Bessa, conclude e il legno gli nega la gioia del gol



10' Pallone insidioso in area del Genoa, ma Belotti è in posizione irregolare e viene fermato



04' Calcio di punizione dalla trequarti per il Torino. Padroni di casa arrembanti nei primi minuti



01' Inizia la partita. Calcio d'inizio affidato al Genoa