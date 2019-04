Torino - Samp 2-1. Il Doria si sveglia tardi, vincono i granata

Genova - Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Meite; Belotti. All: Mazzarri. A disp: Ichazo, Rosati, Lukic, Zaza, Damascan, Parigini, Djidji, Bremer.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Saponara, Sala, Jankto, Sau, Tavares, Ferrari, Tonelli, Defrel.



Arbitro: Fabio Maresca



Primo Tempo

2' Tiro di Rincon a lato



9' Cross di Ansaldi, para Audero



10' Baselli di testa, Audero manda sul palo



17' Destro di Ansaldi sul fondo



26' Samp ancora mai pericolosa dalle parti di Sirigu



33' Gol Torino Cross di De Silvestri, Belotti di testa e Audero è battuto



36' N'Koulou di testa, palla fuori



40' Fuori Colley per infortunio, dentro Tonelli



42' Colpo di testa di De Silvestri, palla fuori



45' Saranno 5 di minuti



46' Gol Samp Belotti di potenza batte Audero



50' Finisce il primo tempo con il Torino in vantaggio 2-0



Secondo Tempo

3' Tiro di Belotti che termina sul fondo



6' Tiro di Belotti, Audero in corner



8' Rincon calcia, De Silvestri di tacco e palla sul fondo



10' Primo tiro della Sampdoria con Gabbiadini ma Sirigu para senza problemi



12' Bereszynski atterra Ansaldi e viene ammonito: salta la Roma



13' Tiro di Ramirez in scivolata, para Sirigu



14' Fuori Ramirez, dentro Defrel



16' Ammonito De Silvestri per gioco scorretto



22' Baselli di testa, palla alta



25' Defrel da fuori area, palla sul fondo



31' Giallo a Murru per gioco scorretto



36' Diagonale di Parigini, Audero devia



37' GOL SAMP Gabbiadini in diagonale la riapre



45' Saranno 4' di recupero



46' Giallo a Gabbiadini



49' Finisce qui, la la Samp esce ko dall'Olimpico di Torino