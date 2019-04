Torino - Samp, Giampaolo: «Per un posto in Champions è una gara decisiva»

Il mister doriano ha parlato al canale della società

Genova - «Siamo in lotta per un posto in Europa e dobbiamo giocarci tutte le nostre possibilità. Per la Champions League è una gara decisiva, per l’Europa League direi di no. I tre punti conquistati contro il Milan se da un lato ci hanno dato fiducia, dall’altro ci sono costati qualche acciacco»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al canale ufficiale della società dal ritiro di Novarello alla vigilia della gara contro il Torino.



Recupero - «Avevamo già concordato di andare in Piemonte prima per recuperare in fretta la condizione – ha proseguito - In campo manderò gli undici che stanno meglio, dobbiamo limitare al massimo gli infortuni».



Avversario - Giampaolo ha poi spiegato le caratteristiche del Torino: «Affrontiamo una squadra forte che ha trattenuto Belotti e si è rinforzata sia nel mercato estivo che in quello invernale, mi aspetto un avversario tosto».